Disneyland París se disculpó por impedir a mujer amamantar a su bebé en el recinto

Una insólita situación se vivió en Disneyland París, luego de que el recinto impidiera a una madre amamantar a su bebé, debiendo pedir disculpas posteriormente por redes sociales.

Todo quedó al descubierto cuando una usuaria de Twitter publicó una imagen de la mujer rodeada de guardias en el parque de diversiones, señalando que estos no dejaron a la madre alimentar a su hijo.

El recinto se excusó asegurando que al interior hay lugares establecidos para esta acción, argumento que fue descartado por la ministra francesa de Ciudadanía, Marlène Schiappa.

“Querido Disneyland París, amamantar a un bebé no es una ofensa. Es bueno que tenga habitaciones dedicadas, pero no decidimos dónde y cuándo un bebé va a tener hambre. No empieces a estigmatizar a las madres, ya es bastante difícil en cualquier otro lugar. Gracias de antemano”, señaló la autoridad.

Cher @DisneylandParis

Allaiter un bébé n’est pas un délit. Que vous ayez des salles dédiées c’est bien, mais on ne décide pas où et quand un bébé va avoir faim. Ne vous mettez pas vous aussi à stigmatiser les mères, c’est assez dur comme ça partout ailleurs.

Merci d’avance. https://t.co/kaSwVUVIEM — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) July 6, 2021

Ante este escenario, al parque de diversiones no le quedó más que ofrecer disculpas, asegurando que no hay restricciones para la lactancia materna en el recinto. “Lamentamos profundamente esta situación y una vez más ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la madre en cuestión. La solicitud que se hace no se ajusta a nuestra normativa interna ni a nuestros valores. No hay restricciones sobre la lactancia materna en Disneyland Paris”, sentenciaron.