EEUU prolongó el cierre de sus fronteras terrestres ante el riesgo de un rebrote del Covid-19

Las autoridades de Estados Unidos extendieron las restricciones de viajes no esenciales por sus fronteras terrestres. Eso limita el ingreso desde México y Canadá hasta el 21 de julio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que buscan evitar un rebrote del Covid-19.

Las medidas no afectan al comercio ni a los viajes esenciales hacia EEUU. Además se prohíbe la llegada de ferris desde estos dos países norteamericanos. El DHS destacó los “desarrollos positivos en las últimas semanas” del trabajo con otras agencias locales y representantes de Canadá y México.

Los tres gobiernos tuvieron reuniones la semana pasada para discutir este tema. Las citas de los ejecutivos se desarrollarán cada dos semanas hasta que sea reabran las fronteras. El viernes Canadá anunció que extendía sus restricciones de ingreso al país que tiene vigentes desde marzo de 2020.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que la frontera con EEUU permanecería cerrada hasta que el 75% de los canadienses se vacunaran. La medida contra el SARS-CoV-2 incluye al menos la primera dosis y el que el 20% recibiera las dos inyecciones.

México comenzó a vacunar a toda la población mayor de 18 años en el Estado de Baja California. El plan es parte del proyecto para abrir la frontera terrestre con EEUU. En esa región se encuentra Tijuana, uno de los pasos fronterizos más importantes que hay en ese límite.

El cierre trajo un paro económico en grupos acostumbrados a cruzar la línea para realizar su trabajo. El País precisa que el ministerio de salud mexicano informó 1.578 contagios y 36 muertes por el virus. Las cifras acumuladas son de más de dos millones de infectados y 231.187 fallecidos.

To reduce the spread of #COVID19, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through July 21, while ensuring access for essential trade & travel.

