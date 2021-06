Unión Europea expresó preocupación por las muertes durante protestas en Colombia

El delegado de la Unión Europea (UE), Eamon Gilmore, se reunió con el presidente Iván Duque. El enviado especial para la paz en Colombia le expresó la preocupación por la muerte de manifestantes. En el país sudamericano se registraron fallecidos durante la ola de protestas contra el gobierno.

Gilmore planteó a los medios que “le hablé al presidente de la preocupación que tenemos”. El enviado comentó que Duque le reiteró “su compromiso de asegurar que haya rendición de cuentas”. Las organizaciones de derechos humanos cifran en unas 74 las víctimas mortales.

Las agrupaciones vinculan al menos 20 fallecimientos a disparos de la policía. La fiscalía colombiana relaciona 20 decesos a las protestas en contra del ejecutivo de Duque. Las movilizaciones comenzaron el 28 de abril en contra de un proyecto de reforma tributaria.

El gobierno insiste en que las protestas deben ser pacíficas y sin bloqueos. El régimen de Duque asegura que dejaron millonarias pérdidas y destruyeron infraestructura. El mandatario dijo que “hay una necesidad de mantener siempre la defensa y las garantías para la protesta pacífica”.

El presidente derechista expresó que rechazan “todas las formas de violencia, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, de destrucción”. El Tiempo indica que Gilmore también se refirió a la implementación del acuerdo de paz que firmaron en 2016 el gobierno y las FARC.

El enviado de la UE indicó que “dimos una mirada a lo que resta por hacer”. El funcionario europeo agregó que “la Unión Europea seguirá apoyando la implementación del acuerdo”. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame señaló que los enfrentamientos y la pandemia afectaron el pacto.

I had a long meeting with President Duque this morning about the implementation of the Peace Agreement, the recent protests in Colombia and the need for renewed dialogue. https://t.co/h3A01mUMCR

— Eamon Gilmore (@EamonGilmore) June 17, 2021