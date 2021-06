Kamala Harris y su esposo participaron en marcha por el Mes del Orgullo LGBT+ en EE.UU.

El sábado la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris asistió a una manifestación LGBT+ en Washington D.C, en contexto del mes del Orgullo y en conmemoración del tiroteo de la discoteca Pulse que acabó con la vida de medio centenar de personas.

La abogada asistió junto a su esposo, Doug Emhoff, con quien vistieron poleras relacionadas con la marcha que no se realizaba desde 2019, producto de la pandemia del Covid-19.

“Estadounidenses LGBTQ, quiero que sepan: los vemos. Los oímos. El presidente Joe Biden y yo no descansaremos hasta que todos tengan la misma protección ante la ley. Feliz Orgullo”, expresó Kamala Harris posteriormente en su cuenta de Twitter.

LGBTQ Americans, I want you to know: We see you. We hear you. President Joe Biden and I will not rest until everyone has equal protection under the law. Happy #Pride . pic.twitter.com/HSEkOyZyLe

De la misma forma, Harris recordó la Masacre de la discoteca gay Pulse en Orlando (Estados Unidos), tiroteo en el que 50 personas murieron y 53 resultaron heridas por las balas el 12 de junio de 2016.

“Hace cinco años, 49 personas LGBTQ + y aliados disfrutaban de una velada en el club nocturno Pulse. Y luego, en un instante, se fueron. Hoy, recordamos a los que murieron y a sus seres queridos, y volvemos a comprometernos a construir un mundo libre de violencia armada”, escribió por la misma red social.

Five years ago, 49 LGBTQ+ people and allies were enjoying an evening out at Pulse Nightclub. And then, in an instant, they were gone. Today, we remember those who died and their loved ones—and we recommit to building a world free from gun violence.

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 12, 2021