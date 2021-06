Sitios web de medios de comunicación, gobiernos y aplicaciones mundiales reportaron caída masiva este martes

Una falla y caída masiva reportaron los sitios web de medios de comunicación internacionales como El País, The Guardian, The New York Times y CNN, entre otros, además del gobierno del Reino Unido y diversas aplicaciones, según informaron los propios afectados a través de sus cuentas en redes sociales.

Según indicó CNN, la falla se produjo debido a problemas con Fastly, un proveedor de servicios en la nube, que durante horas indicó escuetamente que “seguimos investigando el problema”.

En tanto, cerca de las 06:45 horas (de Chile), la web de incidencias de Fastly -que sí está funcionando- señaló que “se ha identificado el problema y se está trabajando en una solución”.

En desarrollo.

If you don't know what's happening, the outages are localised. Last time something like this happened, with Cloudflare's 2020 outage, it only affected specific cities across Europe and the Americas. This time, eg, Berlin seems to have got away unharmed https://t.co/PUIFOB8DAD

— alex hern (@alexhern) June 8, 2021