Presidente de Argentina explicó por qué no firmó contrato con Pfizer: “Me ponía en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”

Alberto Fernández, presidente de Argentina, explicó que no firmó contrato con Pfizer para comprar 14 de millones de vacunas contra el covid-19 por las condiciones del contrato, luego que el laboratorio realizara pruebas del fármaco en el país transandino.

“La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país“, dijo en una entrevista, sin especificar los términos, transmitida por Youtube.

“¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó la Argentina? ¿Me querés explicar por qué no la quiero comprar si fue la primera vacuna que yo aprobé? Yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso. La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país“, agregó.

Fernández aseguró que las negociaciones para sellar un contrato con Pfizer continúan. “¿Qué es lo que yo íntimamente creo? Cuando vos revisás cómo actuó Pfizer con los que le compraron la vacuna, la verdad es que cumplió en parte e incumplió con muchos. Ahora, ¿dónde no incumplió? En los Estados Unidos“, dijo.

“Cuando llegó el momento de firmar con la Argentina, (Pfizer) ya tenía firmado contratos y se dio cuenta que cuando tuviera que entregar en la Argentina le iba a pasar esto: que los Estados Unidos le iba a decir ‘dejá las vacunas acá’ (…) Siento que no quisieron firmar el contrato“, agregó.

El presidente transandino respondió a las críticas que le han hecho por no suscribir el acuerdo y afirmó que “es un delirio decir que el Gobierno no quiso comprar por razones ideológicas o por coimas: eso es un disparate mayúsculo”.