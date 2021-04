Un paso histórico que salva vidas: La FDA buscará prohibir los cigarros mentolados y saborizados en Estados Unidos

Una decisiva medida reveló este jueves la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), buscando combatir, a través de una prohibición, que las personas, especialmente los jóvenes, consuman tabaco mentolado y/o saborizado.

El mentol es utilizado en productos del tabaco para crear una sensación refrescante en la garganta, lo que facilitaría la inhalación del humo y la nicotina. De hecho, estudios revelaron que el saborizante de mentol proporcionaría un atractivo a los productos de tabaco, provocando un aumento en sus consumidores y en la probabilidad de que estos se conviertan en consumidores habituales.

“Con estas acciones, la FDA ayudará a reducir significativamente la iniciación de los jóvenes, aumentará las posibilidades de dejar de fumar entre los fumadores actuales y abordará las disparidades de salud que experimentan las comunidades de color, las poblaciones de bajos ingresos y las personas LGBTQ+, todos los cuales tienen muchas más probabilidades de utilizar estos productos de tabaco”, sostuvo la comisionada en funciones de la FDS, la Dra. Janet Woodcock.

Tras el anuncio comenzó el proceso de prohibición de productos que son calificados como iniciadores para el consumo de tabaco. Se espera que mediante la determinación se mejore la salud de los grupos de riesgo, propensos a fumar productos mentolados, incluidos los niños.

Al mismo tiempo, debido a que la gran mayoría de los fumadores adultos comienzan a fumar en la adolescencia, los expertos dicen que la prohibición del mentol tiene el potencial de reducir drásticamente la cantidad de personas que comienzan a fumar.

Los expertos y la sociedad

Pese a que la agencia reguladora no incluyó cigarrillos electrónicos con sabor a mentol, los expertos en salud publica aplaudieron y avalaron la medida. “La FDA ha dado un paso histórico para salvar vidas“, expresó el Dr. Richard Besser, presidente de la Fundación Robert Wood Johnson y ex director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “La prohibición de cigarrillos mentolados seguramente salvará vidas, eliminará un gran sufrimiento y reducirá los costos de atención medica”, agregó.

El paso histórico, fue en respuesta a una demanda presentada por el African American Tobacco Control Leadership Council y Action on Smoking and Heath, dos grupos que interpelaron a la agencia por no haber respondido a una petición ciudadana que se le envió en 2013 instando a prohibir el mentol como un sabor añadido a los cigarrillos.

Si bien, este solo es el inicio de un largo proceso regulatorio para que se efectúe la transición del mercado lejos de los productos mentolados, se cree que estos cigarrillos seguirán circulando durante al menos dos años más.

El mentol en Chile

En 2013 Chile presentó la mayor prevalencia de consumo de tabaco en toda la región de las Americas, tanto en jóvenes como en adultos, según la Organización Panamericana de la Salud. Calificando al mentol como uno de los factores preponderantes en estas cifras, el que por cierto, tuvo un incremento en nuestro país de un 126% en el año 2012.

Acciones como la que ha iniciado la FDA tiene especial sentido en nuestro país ya que, niños y adolescentes chilenos se posicionan en los primeros lugares del ranking de tabaquismo a nivel mundial. Adicional a esto, el ministerio de Salud, asegura que alrededor de 250 millones de dólares son invertidos al año en enfermedades asociadas al habito de fumar, por lo que también tendría consecuencias económicas.