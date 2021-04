Estados Unidos ordenó la salida de su personal desde la embajada en Kabul

La Casa Blanca determinó la salida del personal no esencial de su embajada en la ciudad de Kabul. El departamento de estado anunció la medida ante informes de amenazas y aumento de la violencia en la capital de Afganistán. Washington precisó que los empleados más necesarios permanecerán en el país asiático.

Estados Unidos se prepara para que su ejército abandone esa nación tras 20 años de conflictos. El gobierno norteamericano detalló que los trabajadores no esenciales pasarán a “cumplir su función en otro lugar”. El embajador en funciones en Kabul, Ross Wilson, comentó que la decisión se debe a “los informes de amenazas”.

Wilson dijo que la orden afectaba a un número “pequeño” de empleados y que la embajada seguirá funcionando. El presidente estadounidense Joe Biden, anunció inicios de abril el retiro de sus tropas desde Afganistán. El plan de la Casa Blanca es concretar la medida antes del 11 de septiembre.

En esa fecha se cumplirá el 20º aniversario de los atentados que llevaron a EEUU a invadir ese país. AP News informa que Biden estimó que las fuerzas de Estados Unidos lograron sus objetivos y que poco más podía hacer. Algunos analistas temen que la violencia aumente cuando los talibanes perciban que lograron una victoria.

Los talibanes acordaron con la ex administración de Donald Trump no atacar a las tropas estadounidenses en su retiran. Eso no impidió que se intensificaran los ataques contra las fuerzas oficiales afganas. El departamento de estado señaló que “los grupos terroristas e insurgentes siguen planeando y ejecutando ataques”.