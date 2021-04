Rusia expulsó a diez diplomáticos de EEUU y sugiere al embajador que vuelva a Washington

La Federación de Rusia contestó las sanciones de Estados Unidos con la expulsión de diez de sus diplomáticos. El ministerio de exteriores ruso también impuso sanciones a ocho funcionarios. Moscú también recomendó al embajador estadounidense que viaje a Washington para efectuar “consultas” a su gobierno.

El ministro de exteriores ruso, Serguéi Lavrov, remarcó que no descartan más medidas “dolorosas” contra empresas norteamericanas. El gobierno mantendrá otras acciones “en reserva”, pero no quiere un aumento en la tensión diplomática. Para el canciller las sanciones de EEUU son una “absolutamente hostil y no provocada”.

Lavrov amenazó con expulsar a otros 150 diplomáticos “si el intercambio de cumplidos continúa”. La administración de Biden acusa a Rusia de interferir en las elecciones y de ciberataques. EEUU expulsó a diez diplomáticos rusos e impuso medidas contra 32 personas y entidades y sancionó a seis empresas rusas.

Washington también prohibió adquirir a sus instituciones financieras nueva deuda del gobierno ruso. El Kremlin niega cualquier implicación en los temas que les acusa la Casa Blanca. Lavrov se refirió al tema de los dineros y recalcó que “no tenemos endeudamiento comparable al de Estados Unidos”.

El País detalla que en la lista de los ocho funcionarios estadounidenses sancionados, Rusia incluyó a altos cargos. Ahí están el fiscal general, Merrick Garland, al director del FBI, Christopher Ray, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Hayes. Moscú prohibirá que rusos y no estadounidenses trabajen en delegaciones de EEUU.

Rusia eliminó el programa de visas rápidas para los empleados del departamento de estado de EEUU y diplomáticos. También restringe sus viajes y movimientos dentro de la federación. Moscú advirtió que cerrará organizaciones y fondos financiados por el gobierno estadounidense y les acusa de entrometerse en la política interna.