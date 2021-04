Fiscal acusó de homicidio a la policía que disparó a un afroamericano en Minneapolis

La exagente de la policía Kimberly Potter fue detenida por la muerte del afroamericano Daunte Wright en Minneapolis. El fiscal del condado de Washington, Pete Orput, interpuso la acusación en su contra de homicidio en segundo grado. El cargo puede implicar una pena máxima de 10 años y una multa de hasta 20.000 dólares.

La muerte del joven de 20 años, quien iba desarmado, a manos de la policía, revivió las protestas raciales. En esa ciudad se celebra el juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado de asesinar a George Floyd. El anuncio de la fiscalía llegó un día después de que Potter renunciara a la Policía de Brooklyn Center.

La exagente de 48 años estaba bajo licencia administrativa y el martes dimitió tras 26 años de servicio. Ella aseguró que era “lo mejor para la comunidad, el departamento” y sus compañeros. El domingo tres agentes detuvieron el auto de Wright, supuestamente por cometer una infracción de tránsito menor.

En el procedimiento descubrieron que tenía una orden judicial pendiente por portar un arma sin permiso. Los agentes intentaron arrestarlo, pero el afroamericano se resistió y volvió a ingresar al vehículo. Potter apuntó con una pistola y gritó tres veces “taser”, pero disparó su pistola contra Daunte Wright.

El joven recorrió varias cuadras en su automóvil antes de morir. La policía Potter dice “mierda, acabo de dispararle”, según se escucha en el vídeo grabado con su cámara corporal. El jefe de la policía Tim Gannon, quien ya presentó su renuncia, describió el tiroteo como una “descarga accidental”.

Gannon presentó la tesis de que Potter quiso disparar con la pistola paralizante y no con su arma de fuego. La Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin concluyó que Wright murió de una herida de bala en el pecho. La entidad calificó la muerte del joven afroamericano como un homicidio.

The New York Times informa que la familia de Wright declaró que no estarán satisfechos con nada que no sean los cargos de asesinato contra Potter. “Enjuícienlos, como lo harían con nosotros”, dijo la tía de la víctima Nyesha Wright.