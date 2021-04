EEUU dispuso acceso a vacunas contra el Covid-19 para todos los adultos desde 19 de abril

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que todos los adultos de ese país tendrán acceso a la vacuna contra el Covid-19 desde el 19 de abril. El plan implica un adelanto de dos semanas al objetivo fijado para el 1 de mayo. El demócrata recordó que todavía están “en una carrera a vida o muerte contra el virus”.

El jefe de la Casa Blanca manifestó que “cada adulto de este país, tendrá derecho a ponerse en la fila y conseguir una vacuna“. El gobernante agregó que todos deben ayudar a que las personas mayores de 65 años reciban sus dosis. Biden destacó que son el primer país en administrar 150 millones de vacunas.

El titular de Washington precisó que “para cuando se cumplan 100 días, 200 millones de personas habrán sido vacunadas”. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estima que un tercio de los estadounidenses recibieron la primera dosis. La entidad considera que poco más del 23,2% de los adultos están inmunizados.

Biden explicó que “hasta que la vacuna no esté disponible en todo el mundo y acabemos con el virus mutando en otros países no estaremos completamente a salvo”. The New York Times detalló que el lunes se informaron al menos 530 muertes y 76.624 casos del Covid-19 en EEUU. Su promedio fue de 64.855 positivos diarios, con un alza del 20%.

Los norteamericanos enfrentan una situación delicada, con funcionarios de la salud pública pidiendo a los gobernadores que no levanten las restricciones. Les solicitan a los ciudadanos que mantengan el distanciamiento social, usen mascarillas y tomen precauciones sanitarias. Desde el CDC temen un rebrote de la pandemia.

La Casa Blanca aprovechó de descartar cualquier pasaporte sanitario de vacunación. La secretaria de prensa, Jen Psaki, precisó que el gobierno “no apoya ni apoyará” esa idea. Esa idea provocó un rechazo generalizado ante las preocupaciones relacionadas con la privacidad u otros abusos de los derechos civiles.