Estados Unidos: embestida en las afueras del Capitolio terminó con la muerte de un policía y el autor del ataque

Durante la tarde de este viernes, en las afueras del Capitolio, un hombre embistió con su automóvil a dos oficiales que se encontraban vigilando el edificio legislativo de Estados Unidos, en un hecho que fue catalogado como “incidente de seguridad”.

La emergencia comenzó tras un aviso a través de los megáfonos internos ubicados en el edificio, donde se les dijo a todos que se quedaran en el interior y se alejaran de las ventanas.

“Se localizó una amenaza de seguridad. En todos los edificios del campus del Capitolio de los EE.UU. no se permite la entrada ni la salida en este momento. Puede moverse por los edificios pero procure mantenerse alejado de las ventanas y puertas exteriores. Si está afuera, busque refugio”, decía el mensaje, citó NBC News.

Luego, se constató que un sujeto quiso atropellar a los oficiales de policía, para luego salir del vehículo empuñando un cuchillo. El conductor —calificado de “sospechoso” y sin identificar, ya que es materia de investigación— logró apuñalar a uno de los efectivos, causándole su muerte.

Finalmente, el individuo recibió los disparos de otros policías y falleció tras haber sido trasladado a un hospital.

BREAKING: US CAPITOL LATEST

• 1 USCP officer dead after vehicle rammed barricade at Capitol, says acting police chief

• After striking 2 Capitol Police officers, driver jumped out of car with a knife and was shot by Capitol police; suspect has diedhttps://t.co/cjOGplNHqI pic.twitter.com/6QMdda9vlt

— NBC News (@NBCNews) April 2, 2021