Las variables del Covid-19 provocan un nuevo rebrote en Europa

La tercera ola del coronavirus Covid-19 ya afecta al continente europeo. En las últimas tres semanas, su incidencia de contagios del SARS-CoV-2 aumentó un 34%. En paralelo la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de la necesidad de no relajar las medidas para evitar infectarse.

Los expertos indican que las nuevas variantes del virus, las más contagiosas, explican el rebrote. Otro aspecto es que su vacunación avanza lentamente y no evitará los casos graves y las muertes. España y Portugal vivieron el peak de su tercera ola a fines de enero, mientras Francia ve un alza ahora.

Los galos tienen una incidencia de casi 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días. El doctor en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Harvard, José María Martín Moreno, asegura que “el problema es que este bicho no entiende de fronteras. Estamos permitiendo vuelos”.

“Hay que ayudar a los países en desarrollo con vacunas; no solo por ética y solidaridad, sino porque no saldremos de esta hasta que no haya salido el último país“, argumenta el científico a El País. En Alemania los expertos hablan de un “crecimiento exponencial” del virus por las variantes.

La cepa británica se extendió en territorio germano y supone el 75% de los positivos. El ministro de salud alemán, Jens Spahn, advirtió que Europa no posee suficientes vacunas para frenar la ola. El académico Fernando Rodríguez agrega que con “fase eufórica de vacunación, fatiga pandémica, la gente es normal que se relaje”.

Francia debió abandonar las medidas temporales como las cuarentenas de fin de semana. No le sirvió para contener el virus y ahora el gobierno galo aplica un tercer confinamiento en París y otras regiones. Esto afectará a 23 millones de personas, durará un mes, pero las escuelas permanecerán abiertas.

La mitad de los italianos también vivirán en zonas confinadas hasta el 6 de abril. El bloqueo implica que los negocios no esenciales cierren y sólo se podrá salir por salud, trabajo o hacer ejercicios cerca del hogar. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) detalló que 20 países del área económica notificaron incrementos en los contagios diarios y/o en la positividad de test.

El EDCD precisó que otros 15 países comunicaron que sus ingresos hospitalarios y la ocupación de camas UCI están creciendo. “Los valores absolutos de los indicadores se mantienen elevados, lo que sugiere que la transmisión todavía es generalizada”, explicó el organismo europeo.