Adolescente vende sus dibujos para comprarle una casa a su mamá: “No sabía que podía pintar así”

Un adolescente de 14 años vende sus dibujos a través de su cuenta Twitter para comprarle una casa a su mamá, debido a la compleja situación económica por la que atraviesa su familia en Venezuela.

“Hola, soy Samuel. Vendo mis dibujos a un dólar para ayudar a mi mamá con mi dieta, comprarle una casa y una bodega para que no trabaje en la calle y se enferme de Covid-19 y comprarme una mantequilla de maní para mí. Gracias señor y señora”, escribió en su primera publicación, sin que su madre supiera sobre la situación, consignó El Comercio.

La iniciativa de Samuel se viralizó rápidamente y llamó la atención no sólo de las redes, sino que de los medios locales. “No sabía que iba a dibujar así, pero ha pasado el tiempo y he logrado pintar de verdad”, dijo al medio citado.

Hola soy samuel vendo mis dibujos a 1$ para ayuda a mi mama con mi dieta comprarle una casa y una bodega para que no trabaje en la calle y se enferme de covi y comprarme una mantequilla de mani para mi gracias señor y señora pic.twitter.com/YKwB85JCq1 — Samuel andres (@Samuela58097885) January 22, 2021

El menor vive con su madre y dos hermanos en Barquisimeto, reveló, una zona ubicada en el occidente del país y conocida como la ciudad musical del país. “Soy Samuel mi sueño es que mi mamá tenga su casa y lo lograré vendiendo mis dibujos“, dice en su descripción de la red social.

No obstante, esto no ha sido lo único que ha motivado su emprendimiento. En el medio, el joven contó que ha lidiado con la desnutrición por algunos años, perdiendo masa muscular que lo ha llevado a requerir de una dieta estricta en la que come seis veces al día y que significaría un gasto de 100 dólares (cerca de 72 mil pesos chilenos) para su madre, en una ciudad cuyo sueldo promedio es de sólo dos dólares (1.439 pesos chilenos).

Ante la viralización de caso, el artista y muralista venezolano Oscar Olivares decidió ayudarlo y becarlo en su academia para estudiar dibujo. Los seguidores del menor también le regalaron un notebook, una tableta para dibujar, lápices y mantequilla de maní para apoyarlo.

Actualmente, Samuel se encuentra estudiando para mejorar la calidad de sus dibujos, recibiendo un gran apoyo de sus miles de seguidores.

Gracias al señor padrino magico @MDOBcoco por este regalo para yo dibujar 💪💪💪🤗 pic.twitter.com/y8XayWIEI2 — Samuel andres (@Samuela58097885) March 12, 2021