Vuelve a su estado natural: Se logró eliminar a todos los invasores de la “Isla de las ratas” en Alaska

La “Isla de las ratas”, ubicada a lo largo del borde occidental del archipiélago de las Aleutianas, Alaska, es un territorio insular llamado originalmente Hawalax, el cual estaba repleta de roedores, quienes se habían apoderado del ecosistema. Sin embargo, tras 11 años de lucha, por fin estos animales fueron “expulsados”.

Según lo que se indica, los invasores, caracterizados como una de las especies ocupantes más dañinas, habrían sido introducidos accidentalmente por naufragios ocurridos en la década del 1700, además de su ocupación en la Segunda Guerra Mundial. Dichos ratones se adaptaron y prosperaron en el nuevo entorno, adueñándose del todo el medio ambiente, alterando el orden ecológico natural y expulsaron a las especies nativas.

Un esfuerzo de conservación coordinada por la Universidad de California en San Diego, que empezó en 2008, ha logrado sacar a las ratas de estas islas convirtiéndose en un nuevo ejemplo de cómo los ecosistemas pueden recuperarse completamente y volver a su estado natural en poco más de una década.

A conservation effort that removed rats from Hawadax Island, formerly called “Rat Island,” has become an example of how ecosystems can recover in little more than a decade. Details in a new @scireports paper led by @UCSanDiego's Carolyn Kurle. https://t.co/uV9AsRRqmX pic.twitter.com/mW7UOF6zvt

