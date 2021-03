Suprema de Brasil evalúa si Sergio Moro fue imparcial al condenar a Lula

La sesión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil es ampliamente seguida por la ciudadanía. Los magistrados debaten si el exjuez Sergio Moro condenó a Lula Da Silva de forma imparcial. Uno de los cinco integrantes pidió más tiempo para estudiar el asunto y la sesión fue suspendida.

El capítulo sigue el fallo que anuló las condenas contra el expresidente Luiz Inázio Lula da Silva. Esa decisión la tomó el supremo Edson Fachin en solitario y no valoró si el exmandatario es inocente o no. Su resolución establece que Moro no tenía competencias para juzgar al exgobernante del PT.

El fallo de Fachin envió ahora los casos de eventual corrupción a un tribunal federal de Brasilia. El magistrado no advirtió a sus pares y la noticia los pilló totalmente por sorpresa. La sesión de este martes fue pública, difundida en directo en el canal de YouTube de la suprema brasilera.

El académico Fernando Hideo Lacerda dijo a El País que “busca proteger a Moro y a los fiscales de un eventual juicio sobre su suspensión”. El temor es que de no ser imparcial se desate una ola de recursos del Lava Jato. La principal prueba son los mensajes entre Moro y los fiscales.

The Intercept los publicó junto a otros medios y parecen inclinar una condena a Moro. Lula se considera víctima de una persecución política y judicial desde hace años. Sus abogados denunciaron a Moro ante el STF en 2018, al unirse al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Desde entonces Lula salió de la cárcel tras 19 meses y Moro rompió con el mandatario por eventual corrupción. En Brasil la agenda es la pandemia, que provocó más de 260.0000 víctimas.