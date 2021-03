Autoridad sanitaria de EE.UU. autorizó a personas completamente vacunadas a reunirse entre sí sin mascarillas ni distanciamiento social

La autoridad sanitaria de Estados Unidos autorizó a las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 a reunirse entre ellas, en pequeños grupos, sin mascarilla y sin distanciamiento social.

La directora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés), Rochelle Walenski, además, explicó que las personas inoculadas también pueden quitarse la mascarilla y no respetar el distanciamiento social con personas no inmunizadas de otro hogar si estas no pertenecen a un grupo de riesgo.

Las pautas de la CDC además establecer que las personas completamente vacunadas pueden visitar a personas no vacunadas de un solo hogar donde no hay un alto riesgo de COVID-19. “Por ejemplo, los abuelos completamente vacunados pueden visitar en lugares cerrados a su hija sana no vacunada y sus hijos sanos sin usar máscaras o distanciamiento físico, siempre que ninguno de los miembros de la familia no vacunados corra el riesgo de sufrir Covid-19 grave”.

Los vacunados que se reúnan con personas sin inmunizar de varios hogares distintos a la vez tendrán que seguir llevando mascarilla y mantener el distanciamiento social. Y deberán hacer lo mismo en los espacios públicos, y evitar los viajes y las reuniones con mucha gente.

Se considera que una persona está vacunada cuando pasaron dos semanas desde la inyección de la segunda dosis. Actualmente, el 9,2% de la población estadounidense está “totalmente vacunada”, según las autoridades. En todo el país se han aplicado 90 millones de dosis.