Austria retiró lote de vacunas contra el Covid-19 de AstraZeneca tras muerte de mujer de 49 años

Austria decidió retirar de circulación un lote de vacunas contra el coronavirus Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca, luego que una enfermera de 49 años muriera y a su compañera de trabajo de 35 años sufriera una embolia pulmonar. Ambas habían sido inoculadas.

Según indicó Agencia Federal de Seguridad Sanitaria (BASG) en un comunicado, la fallecida mujer, que trabajaba en el Hospital de Zwettl, perdió la vida a 10 días de ser vacunada debido a “graves trastornos de coagulación“, mientras que su colega se encuentra internada en el lugar.

“Actualmente no hay indicios de una relación causal con la vacunación. Sobre la base de los datos clínicos conocidos, no se puede establecer una relación causal, ya que las complicaciones trombóticas no se encuentran entre los efectos secundarios conocidos o típicos de la vacuna en cuestión”, expresó la BASG.

De igual forma, señalaron que no existen datos clínicos que puedan suponer un “motivo de preocupación” sobre la fiabilidad de la vacuna de AstraZeneca, pero por seguridad decidieron no administrar las dosis, ni distribuir las dosis sobrante del lote ABV 5300.

Asimismo, BASG indicó que se abrió una investigación para poder “descartar por completo” una posible relación entre lo sucedido con la administración de las vacunas.

Por su parte, AstraZeneca también entregó un comunicado, donde se abre a colaborar de forma total en la investigación y espera que pronto se aclare lo sucedido.

“En interés de todos los que esperan una vacuna, deseamos una investigación lo más rápida posible para tener claro cómo pudo ocurrir ese lamentable evento”, indicaron.

A su vez, recalcaron que la vacuna es “eficaz y segura“, y que fue avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA).