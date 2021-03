Japón pidió a China detener las pruebas anales para detectar el Covid-19

El secretario en jefe del gabinete de Japón, Katsunobu Kato, solicitó a China detener las pruebas anales para detectar el Covid-19 en ciudadanos japoneses, luego de que un porcentaje de ellos acusó el hecho en la embajada de Japón en China.

“Algunos japoneses informaron a nuestra embajada en China que se sometieron a pruebas de frotis anal, lo que les causó un gran dolor psicológico”, declaró Kato en una conferencia de prensa, donde además acusó que no han recibido respuesta en torno al cambio de prueba, por lo que continuarán pidiendo a China que altere la forma de realizar las pruebas, recogió The Guardian.

Del mismo modo reconoció que “no se sabía cuántos ciudadanos japoneses recibieron tales pruebas para el coronavirus”.

Este método se volvió común y obligatorio a partir de enero de 2021 en varias ciudades chinas donde, mediante un hisopo, pueden detectar posibles infecciones por coronavirus a raíz de un estudio realizado por un grupo de especialistas del mismo país, quienes aseguraron que existía una alta posibilidad de detección sobre todo en pacientes asintomáticos.

La medida no está exenta de críticas, dado que China está intentando intensificar la detección del virus a modo de no perder ningún portador. Sin embargo, durante esta semana diplomáticos estadounidenses denunciaron que se les practicó el test a pesar de haber solicitado que no fuera así. El ministro de Relaciones Exteriores de China negó el suceso.