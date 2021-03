Científicos británicos pidieron atennder a los datos del Covid-19 prolongado en niñas y niños

La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) del Reino Unido publicó datos que generan cierta preocupación. Un grupo de científicos advierten que los datos sobre el Covid-19 prolongado en niños no deben ignorarse. Los expertos consideran que se debe considerar la ausencia de una vacuna para este grupo de los menores de edad.

Los datos sugieren que el 13% de los menores de 11 años y cerca del 15% de los de 12 a 16 años informaron al menos un síntoma cinco semanas después de su contagio. Para los analistas la evidencia es hasta ahora incierta. La académica del University College London, Christina Pagel, sugirió que los datos publicados no deben ignorarse.

Pagel considera que los datos aún son inciertos, pero que se deben atender al no haber una vacuna autorizada para el grupo. Además se estima que no habrá un fármaco para ellos hasta fines del 2021 o a principios del 2022. El profesor de inmunología en el Imperial College de Londres, Danny Altmann, es otro que observa éstas cifras.

Altmann asegura que la clave es si una infección leve o asintomática puede provocar un Covid-19 prolongado en niños. “La respuesta es que ciertamente puede”, precisa el académico e inmunólogo británico. Al avanzar la pandemia un número creciente de infectados comenzó a experimentar síntomas durante meses.

Estas personas padecían síntomas que afectan a órganos que van desde el corazón hasta el cerebro. Al no existir un plan de tratamiento estándar, los padres de los afectados crearon el grupo Long Covid Kids. Esa red de apoyo incluye alrededor de 1.700 niños con síntomas a largo plazo, que se observan con posterioridad al contagio.

La profesora de psicología en la Universidad de Coventry, Frances Simpson, dijo estar muy preocupada por los datos emergentes sobre el Covid-19 prolongado en los niños. La académica asegura que “debería haber un enfoque mucho más cauteloso y curioso” de los efectos que puede generar una infección larga en los menores de edad.

Simpson estima que no corresponde la “generalización” de que “los niños están bien“. Por eso llama a cuidar que se decida que “todos vuelvan a la escuela sin que se tomen medidas”. Los expertos advierten sobre la brecha entre la infección aguda y el inicio prolongado de la enfermedad del SARS-CoV-2.

Los médicos indican que algunos niños son inicialmente asintomáticos o tienen síntomas leves. Y luego pueden pasar seis o siete semanas antes de que comiencen a experimentar síntomas prolongados del virus. Ahí pueden observar desde una fatiga post-viral y dolores de cabeza hasta síntomas neuropsiquiátricos o lesiones cutáneas.

Informes de hospitales en Suecia e Italia también generan preocupación, pero sus datos no provienen de ensayos nacionales. El pediatra irlandés Terence Stephenson considera que los estudios incluyen números de pacientes relativamente pequeños. El profesor de salud infantil en el University College London ahora podrá indagar sobre el tema

The Guardian precisa que Stephenson recibió casi US$2.000.000 para dirigir un estudio del Covid-19 prolongado en niños de 11 a 17 años. El médico recalcó que “no tengo una visión científica sobre lo que dura el Covid-19 en los jóvenes, porque, francamente, no lo sabemos”. Otros críticos dicen que, sin un grupo de comparación, los datos no son confiables.