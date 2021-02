Fiscalía de México apuntó al gobernador de Tamaulipas por delincuencia organizada

La Fiscalía General de México solicitó a la Cámara iniciar el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas. Francisco García Cabeza de Vaca es apuntado por una probable comisión de delitos. Los cargos se refieren a delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El diputado Ignacio Mier aseguró que los parlamentarios recibieron la solicitud para retirar el fuero. La solicitud para el desafuero de García se origina en una investigación a cargo del Ministerio Público Federal. La pesquisa también fue llevada a cabo por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda.

García Cabeza de Vaca, del opositor partido de derecha PAN, calificó la solicitud de “embestida política”. El gobernado expuso en Twitter que hay un “uso faccioso de la justicia donde no hay delito”. El jefe regional precisó que “esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición”.

García gobierna ese estado desde 2016 y no es el primero en ser señalado por delincuencia en Tamaulipas. Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos del opositor PRI, están en prisión por nexos con el narcotráfico. El estado fronterizo con EEUU vive golpeado por la violencia ligada al crimen organizado.

La Jornada informa que la solicitud de desafuero la ratificará el jueves la Fiscalía ante la Cámara. Unos particulares presentaron la denuncia por enriquecimiento ilícito por cerca de 47 millones de dólares. Los investigadores acreditaron que en 2019 se realizaron triangulaciones que reportaron ingresos en una empresa fachada.

Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello.

— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2021