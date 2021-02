Avión en vuelo dejó caer restos sobre la ciudad de Denver

La ciudad de Denver, del estado de Colorado, vivió un sábado riesgoso por un accidente. Un grupo de escombros cayó desde el cielo cuando un avión, con fallas en el motor, se vio obligado a regresar al aeropuerto. El Boeing 777-200 de United Airlines llevaba 231 pasajeros y 10 tripulantes.

El aparato retornó al aeropuerto de Denver y aterrizó de “forma segura”, explicó la Administración Federal de Aviación (FAA). La entidad precisó que lo hizo tras “experimentar una falla en su motor derecho poco después de despegar”. Los escombros que botó ese motor cayeron peligrosamente sobre la ciudad.

En las redes sociales se observa a una gran pieza circular del avión en un patio en el barrio de Broomfield. Kirby Klements, el dueño de la vivienda, dijo a los medios que “aterrizó en la parte superior de mi camioneta”. Otra gran pieza hizo un hoyo en el techo de la casa de un vecino, del vuelo que iba hacia Honolulu (Hawái).

La FAA dijo que tenía “informes de escombros en las cercanías de la trayectoria de vuelo del avión”. Reuters detalla que United Airlines manifestó que “no se reportaron heridos a bordo”. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estará a cargo de la investigación y de detallar los hechos.

La Policía de Broomfield informó que cayeron partes de un avión sobre varias zonas. “No se informaron de heridos en este momento”, agregó el departamento, que difundió imágenes de los restos. La institución pidió a los residentes que no tocaran o movieran los trozos que se desprendieron.

Getting reports that a plane flying over @broomfield had engine trouble and dropped debris in several neighborhoods around 1:08 pm. No injuries reported at this time. Plane did not land in Broomfield. Media staging area TBD. pic.twitter.com/Oc02vUWFdn

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021