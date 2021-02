Perseverance publicó sus primeras imágenes de Marte desde el cráter Jezero

El vehículo de exploración Perseverance publicó sus primeras imágenes desde Marte. El rover de la NASA expuso distintos tonos del llamado planeta rojo y tomadas en el cráter Jezero. La misión de exploración tiene el objetivo de encontrar rastros de vida en lo que fue el lecho de un lago hace millones de años.

La directora de vuelo de la misión, Diana Trujillo, planteó que “todavía no me lo creo”. La encargada agregó que “entrar a Marte a 20.000 kilómetros por hora y que no se haya dañado nada es sorprendente”. Antes la sala de control de la agencia informaba que “Perseverance está vivo en la superficie de Marte”.

El aterrizaje del vehículo se concretó en un cráter del hemisferio norte del planeta. El Perseverance posee seis ruedas y está equipado con siete instrumentos científicos. Trujillo explicó que tiene toda la tecnología necesaria para encontrar rastros de vida microbiana de hace miles de millones de años.

La directora de vuelo manifestó que “es un lugar especial porque todo indica que ahí desembocó un río”. La experta manifestó que “es un cráter de aproximadamente 45 kilómetros de diámetro”. La funcionaria de la NASA estableció que se ve “como un sitio en el que el agua y los sedimentos se hubieran esparcido“.

La misión debe buscar signos de vida microbiana, recolectar roca y regolito, caracterizar la geología y el clima. Además se necesita que allane el camino para la exploración humana en terreno. El proyecto durará cerca de dos años, aunque se estima que se extenderá más tiempo en el planeta.

NASA informó que con la Agencia Espacial Europea enviarán futuras misiones con naves. Los equipos viajarán para recolectar muestras almacenadas en la superficie y devolverlas a la Tierra para su análisis. Ken Williford, uno de los científicos, indicó que “buscamos microbios primitivos en un mundo alienígena”.