Texas vio largas filas de personas intentando conseguir agua potable bajo el frío

El frío extremo y la ausencia de energía causa graves dificultades a los habitantes del estado de Texas. Los ciudadanos debieron hacer largas y eternas filas para conseguir agua potable este viernes. La ola polar que afecta a Estados Unidos mantiene sin electricidad ni agua a millones de personas.

Los medios de EEUU detallan que el clima extremo que afecta al sur y centro del país ya provocó la muerte de al menos 40 personas. Texas es uno de los estados más afectados y recién logró restaurar la energía en algunas zonas. En Houston el Delmar Stadium se convirtió en un centro de entrega del agua embotellada.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) espera que las bajas temperaturas se acaben el fin de semana. El pronóstico es más benevolente con las regiones sureñas del país norteamericano. “Terminará este fin de semana con el ingreso de una depresión con aire más cálido”, aseguró el organismo.

La ola de frío se mantenía desde Dallas a Nueva York, con tormentas de nieve pronosticadas para la costa este. Los más afectados serán Nueva Inglaterra, y con fuertes lluvias las Carolinas del Norte y del Sur. Texas, Arkansas, Luisiana y Misisipi aún registran temperaturas bajo cero.

El sitio poweroutage.us precisa que más de 115.000 hogares seguían sin electricidad la noche del viernes en Texas, y más de 110.000 en Misisipi y Luisiana. El frío también interrumpió el suministro de agua y energía a los hospitales en una amplia zona de Texas.

Estos recintos médicos tienen generadores para la electricidad básica. The New York Times informa que los trabajadores de la salud permanecieron en las instalaciones toda la semana, sabiendo que no tenían calefacción ni agua en sus casa.