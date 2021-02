“Capitán Tom”: Héroe británico de la Segunda Guerra Mundial falleció a los 100 años por coronavirus

Este martes se conoció el fallecimiento del veterano de la II Guerra Mundial Tom Moore, mejor conocido dentro del Reino Unido como “Capitán Tom”. El hombre de 100 años falleció tras contagiarse de Covid-19.

Moore había recaudado 33 millones de libras para el servicio nacional de salud británico (NHS) a través de un desafío: dio cien vueltas en andador por su jardín. Su hazaña además fue reconocida oficialmente como un Récord Guinness individual.

El hombre centenario fue condecorado como “caballero” —Sir— por la reina Isabel II, lo que lo convirtió en un héroe nacional. De hecho, la monarca hizo una excepción con Moore, ya que las investiduras reales que debían celebrarse en junio y julio de 2020 se habían aplazado por la pandemia, es por eso, que su nombramiento se realizó el 17 de julio.

Diversos medios internacionales informaron el domingo pasado que el militar fue ingresado al hospital de la ciudad, ya que presentó dificultades respiratorias tras haber recibido tratamiento por neumonía. Luego, el examen correspondiente arrojó positivo por Covid-19.

La noticia sobre su deceso se dio a conocer a través de un comunicado publicado en el Twitter oficial de Tom Moore.

Desde el Palacio de Buckingham también lamentaron el fallecimiento del “Capitán Tom” y por medio de la misma red social la familia real compartió una fotografía de la Reina Isabel II junto al uniformado.

“La Reina envía un mensaje privado de condolencia a la familia del capitán Sir Tom Moore. Su Majestad disfrutó mucho conocer al capitán Sir Tom y su familia en Windsor el año pasado. Sus pensamientos y los de la Familia Real están con ellos”, expresaron.

The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.

Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them. pic.twitter.com/nl1krvoUlW

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 2, 2021