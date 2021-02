Alexandria Ocasio-Cortez reveló que fue víctima de una agresión sexual

La diputada demócrata Alexandria Ocasio-Cortez relató que hace un tiempo sufrió una agresión sexual. La congresista lo hizo a través de una transmisión en directo por la Instagram. La integrante de la Cámara de Representantes narró el hecho en medio de su relato de la jornada del asalto al capitolio.

Ocasio-Cortez aseguró que ambos hechos le han dejado un trauma. En la narración la demócrata criticó a los republicanos que quieren “pasar la página” de la insurrección sin responsabilidades. La congresista apuntó en la red social que “pensé que iba a morir”, sobre las cinco horas que vivió escondida dentro del congreso.

La diputada pidió perdón a sus amigos y familiares por lo que iba a relevar y agregó que “no lo sabe mucha gente”. Con la voz quebrada aseveró que “soy sobreviviente de agresión sexual”. Alexandria Ocasio-Cortez agregó que esos traumas tienen dos aristas: cuando se viven y lo que viene después, con la reacción del entorno.

La congresista afirmó que los republicanos le recuerdan las “tácticas de los abusadores”. El País expone que la representante precisó que “pensé que no tenía que compartir mi experiencia durante el asalto al Capitolio porque no es importante”. Ella manifestó que lo ocurrido ese día le trajo problemas físicos.

La demócrata dijo sentir “ganas de vomitar por el miedo” de lo que ocurría ese miércoles 6 de enero. Esa jornada grupos ultraderechistas que apoyan a Donald Trump intentaron impedir la sesión que ratificaba el triunfo de Joe Biden. Ella explicó que sintió golpes muy fuertes en las puertas que dan a su oficina.

Ocasio-Cortez relató que sentía como alguien quería derribar la puerta. No escuchaba voces, ni gritos, nadie se identificaba. Su asistente le aconsejó que se escondiera, por lo que entró al baño y cerró la puerta. “¿Dónde está?”, escuchó la voz de un hombre en su oficina. “En ese momento pensé que todo se había acabado”, dijo.

La diputada especificó que “por mi cerebro alcanzaron a pensar muchos pensamientos. Pensé que iba a morir”. Cuando se enfrentó al hombre, blanco, era un agente de policía, quien dijo la miraba “con ira y hostilidad”. El agente les ordenó que se fueran, sin escolta y sin ubicación. Finalmente encontraron a la congresista Katie Porter, y se refugiaron junto con ella.

AOC recounting her horrifying experience hiding in her office during the insurrection.

“I thought I was going to die…I have never been quieter in my entire life.” pic.twitter.com/t2P6FU3mFU

— Justice Democrats (@justicedems) February 2, 2021