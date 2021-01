Equipo OMS que investiga origen del Covid-19 cumplió primera jornada en Wuhan

La larga travesía para comenzar sus labores de investigación parece tener su primer resultado. El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud cumplió este viernes su primera visita a la ciudad de Wuhan.

El grupo de científicos que intenta descubrir el origen del Covid-19 llevaba días en China, pero debió cumplir cuarentena sanitaria. Horas después de terminar ese período se dirigieron a la provincia de Hubei.

Un miembro del equipo de la OMS, Peter Daszak, utilizó Twitter para difundir su llegada a la urbe china. “Dirigiéndonos sobre el famoso río Yangtze en nuestra primera visita”, escribió el zoólogo británico.

El grupo de la entidad de ONU llegó a China para entrevistar a personas de institutos de investigación, hospitales y el mercado de productos marinos vinculados al brote inicial de la pandemia en 2019.

Daszak manifestó en la red social que su trabajo será difundido y explicó que “los equipos de cámara nos están siguiendo”. El experto también difundió un video del cruce hacia Wuhan.

NEW: Finally free in Wuhan. The @WHO’s #COVID team spent their first night NOT in quarantine. Fieldwork now starts. @PeterDaszak told me, for now, it’s “unclear if China is the source.” To critics: “let history be the judge” on Beijing’s transparency. @CBSNews is here. Stay safe! pic.twitter.com/B1OdhsPqLa

— Ramy Inocencio 英若明 (@RamyInocencio) January 29, 2021