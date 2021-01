Gobierno de Bélgica prohibió los viajes dentro y fuera del país por el coronavirus

El rebrote del coronavirus Covid-19 provoca medidas restrictivas en uno de los países europeos. El gobierno de Bélgica determinó la prohibición de viajes no esenciales dentro y fuera del país hasta el 1 de marzo. Las autoridades se mantienen en alerta ante la propagación de las variantes del Covid-19.

A partir del miércoles 27 de enero los viajes no esenciales no estarán permitidos, dijo el primer ministro Alexander De Croo. La nueva prohibición se aplicará a los viajes por tierra, mar y aire. Esta restricción no afectará a los trabajadores transfronterizos ni a quienes se trasladen por motivos de salud o familiares.

De Croo explicó que “no vamos a construir un muro alrededor de Bélgica. Podemos ir a otros países, pero sólo por razones esenciales“. El anuncio llega tras la cumbre de la Unión Europea en la que sus líderes decidieron no prohibir los viajes en las fronteras internas. Claro que “desaconsejaron” los viajes no esenciales en la zona.

Reuters informa que la comunidad advirtió que pueden endurecer la medida si las variantes del SARS-CoV-2 se afianzan. La UE busca evitar que se repita la crisis de marzo del 2020, cuando varios estados cerraron sus fronteras nacionales. Esa acción durante la primera ola provocó caos económico y de viajes.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades advirtió que existe una probabilidad “muy alta” de que las variables más contagiosas se propaguen en el bloque. Las mutaciones, que surgieron en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, ya provocaron prohibiciones y restricciones a los viajeros de esos países.