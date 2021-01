Incendio afectó al mayor productor de vacunas del mundo: Fármaco contra el Covid-19 estaría fuera de peligro

Un incendio se produjo durante la jornada de este jueves en el Serum Institute of India, conocido como el mayor productor de vacunas del mundo, y donde el laboratorio AstraZeneca y Oxford fabrican el fármaco contra el coronavirus Covid-19.

De acuerdo a los medios locales, pese a la preocupación que se generó por la pérdida de medicamentos contra la pandemia que se podrían perder, éstos no se encontrarían en el lugar donde se produjo el siniestro.

De forma preliminar además se indicó que el fuego se habría iniciado en un sector en construcción del instituto, por lo que la producción de las vacunas estaría a salvo.

En tanto, las causas del incendio se están investigando.

