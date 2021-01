La tradición continúa: La “Marine Band” estuvo a cargo de la música en la investidura de Joe Biden

En el marco de la investidura del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden un grupo de unos 60 hombres y mujeres, vestidos con abrigos de lana negra, se reunieron en una plataforma justo debajo del escenario de inauguración del Capitolio para estar a cargo de las piezas melódicas de la celebración.

Se trata de la “Marine Band”, que durante más de 200 años ha puesto la música en los nombramientos de los presidentes electos en EE.UU.

De hecho, es la organización musical profesional activa más antigua del país norteamericano, el cual tiene como objetivo proporcionar música al presidente y al comandante de la Infantería de Marina.

Su debut ocurrió cuando el presidente John Adams los invitó a la Casa Blanca el día de Año Nuevo de 1801. En marzo de ese año, la banda actuó para la inauguración de Thomas Jefferson y se cree que ha actuado en cada inauguración presidencial desde entonces.

Comenzaron tocando “Washington’s Grand March”, para dar paso a piezas como el himno “Hail, Columbia” (“Alabanza a Columbia”).

Al tomar posesión el presidente de Estados Unidos, la banda toca el himno personal del mandatario, “Hail to the Cheif” (“Alabanza al Mandatario”), mientras que simultáneamente se disparan 21 cañones utilizando piezas de artillería de la Batería de Saludo de Armas Presidenciales al norte del Capitolio.

Por su calidad, estilo y cercanía a través de las redes sociales, fueron muchos los que comenzaron a interactuar con la Marine Band a través de Twitter, sugiriendo canciones, haciendo memes o, simplemente, comentando su buena performance.

