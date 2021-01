Las impresionantes imágenes que dejó la erupción del volcán Etna en Italia

Tras semanas de haber ido incrementando su actividad, durante la noche de este lunes el volcán Etna, ubicado en la isla italiana de Sicilia, tuvo una erupción, dejando una serie de imágenes impresionantes.

Luego de la erupción, que incluyó la aparición de dos brazos de lava, la actividad se redujo, dejando una densa columna de humo y ceniza, que descendió durante las primeras horas de este martes, como se puede observar en las cámaras del Instituto geológico italiano.

La observación del macizo continúa durante la jornada, mientras que se confirmó que el humo fue visible en las regiones de Catania y Taormina, al sur de la península italiana.

After four weeks of moderate activity at its summit craters, #Etna has unleashed a new paroxysmal eruptive episode from its Southeast Crater on the evening of 18 January 2021 pic.twitter.com/GrQwk9P4Va

— Boris Behncke (@etnaboris) January 18, 2021