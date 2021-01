Grupo de expertos de la OMS llegaron a Wuhan para estudiar el origen del Covid-19

Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) arribó este jueves a la ciudad de Wuhan. Los científicos estarán encargados de investigar el origen del la enfermedad del coronavirus Covid-19. La ciudad china es conocida como el lugar de origen de la pandemia, ocurrido en los últimos meses de 2019.

La televisión pública CGTN entregó imágenes del arribo del grupo a la urbe de la provincia de Hubei. La visita es sensible para el gobierno de la República Popular de China. El ejecutivo del gigante asiático está preocupado de descartar cualquier responsabilidad en la crisis, que ya causa casi dos millones de víctimas.

La llegada de los expertos estaba prevista para la semana pasada, pero fue anulada por la falta de las autorizaciones. Los medios detallan que los integrantes deberán cumplir dos semanas de cuarentena, según los protocolos sanitarios. La misión está formada por científicos de organizaciones internacionales provenientes de diez países.

Los involucrados llegan desde EEUU, Japón, Rusia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Australia, Vietnam, Alemania y Qatar. El viaje de los especialistas de la OMS se planificó desde marzo de 2020. Su llegada a Wuhan fue aplazada varias veces, y el gobierno chino negó que les hubiera prohibido su entrada al país.

El Global Times informa que la llegada del grupo coincide con un nuevo fallecimiento por el SARS-CoV-2 en China. Se trata de la primera muerte que se genera debido al Covid-19 en ocho meses. Las autoridades sanitarias chinas no anunciaban un deceso por esta enfermedad desde el 17 de mayo de 2020.

.@WHO experts arrived in #Wuhan on Thursday to cooperate with Chinese counterparts in the research on the origin of the #coronavirus. pic.twitter.com/r7aiZgiMwx

