Irlanda extendió la prohibición de viajes desde el Reino Unido y Sudáfrica

El gobierno de la República de Irlanda decidió extender la prohibición de viajes desde Reino Unido y Sudáfrica. La medida estará vigente hasta el día miércoles 6 de enero de 2021. La determinación se debe a la presencia y propagación de una nueva variable más infecciosa del coronavirus Covid-19.

Los funcionarios confirmaron la semana pasada que la variante ya estaba presente en Irlanda. Los encargados sanitarios precisaron que no era claro qué estuviera tan extendida. El jefe del ejecutivo, Micheál Martin, anunció en un mensaje televisado que el país enfrentará restricciones del nivel 5 durante al menos un mes.

Martin describió el estado de la pandemia como “extremadamente grave” y dijo que el alza de contagios “se deteriorará aún más en los próximos días”. El Taoiseach expresó que se prohibirán los visitantes en hogares o jardines privados, a menos que entreguen atención a niños, ancianos o personas vulnerables.

The Irish News informa que no se permitirán reuniones sociales o familiares, con la exención de bodas con hasta seis invitados y funerales con hasta 10 cercanos. Se autoriza el ejercicio dentro de los 5 kilómetros del domicilio, mientras que los gimnasios y tiendas minoristas no esenciales cerrarán sus puertas al cierre de las actividades.

Las escuelas reabrirán el 11 de enero, extendiendo las vacaciones de final de año en tres días. Micheál Martin llamó a la ciudadanía permanecer en su hogar. Por ahora sólo se permiten viajes por trabajo, educación u otros fines esenciales. Las restricciones permanecerán hasta la medianoche del 31 de enero de 2021.