Terremoto 6.4 en Croacia: autoridades confirmaron muertos y heridos

Un terremoto de magnitud 6.4 en la escala de Richter se registró en Croacia, a las 08:19 horas de Chile.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se situó 3 kilómetros al oeste-sureste de Petrinja, a una profundidad de 10 kilómetros.

En redes sociales se han viralizado rápidamente videos de los efectos del movimiento telúrico, que provocó derrumbes en diferentes lugares.

Asimismo, según citan medios locales, el alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, expresó: “Hay pánico general, la gente está buscando a sus seres queridos”.

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”, señaló Dumbovic.

Hasta ahora se confirmó la muerte de una niña de 12 años, y hay decenas de heridos. El primer ministro Andrej Plenkovi dijo al respecto: “Tenemos información de que una niña ha muerto. Hasta ahora no tenemos otra información sobre las víctimas”.

