Muere la osa panda más vieja del mundo: estuvo muy cerca de cumplir cuatro décadas

Cerca de dos décadas vive un oso panda en libertad y esta cifra puede aumentar hasta cinco años viviendo en cautiverio. Sin embargo, los 38 años que vivió la osita Xinxing es un número nunca antes registrado por ninguno de su especie.

Es que durante estos días murió la osa panda más vieja del mundo, luego de presentar algunos problemas de salud a fines de octubre que culminaron en un fallo multiorgánico que desencadenó infecciones digestivas y respiratorias, informó el diario The New York Times. Tampoco podía movilizarse con facilidad y los médicos no podían ayudarla mucho.

El récord de Xinxing (su nombre significa “Nueva Estrella” en chino) es especialmente sorprendente, considerando que veinte años de un oso panda corresponden a 100 de un humano, en términos biológicos, según detalló la web de National Geographic en español.

Fue en la década del 80 cuando la osa llegó al zoológio de Chongqing , en el condado de Baoxing en Sichuan (China). Tras su deceso, dejó un legado de 153 descendientes (de los cuales 10 son sus hijos) que fueron repartidos por todo el planeta, incluyendo Estados Unidos y Canadá.

Para su cumpleaños 38, Xinxing recibió un cubo lleno de rebanadas de sandías, manzanas y hojas de bambú. En este contexto, sus cuidadores relacionan su longevidad a la buena alimentación.