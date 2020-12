Presidente Bolsonaro sobre vacuna Pfizer: “Si te conviertes en un caimán, es tu problema”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó los posibles efectos adversos de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 de la farmacéutica Pfizer (Estados Unidos) y la empresa alemana BioNTech.

“En el contrato de Pfizer está bien claro: ‘no nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral’. Si te vuelves un caimán, es tu problema“, dijo el mandatario este jueves en un evento en Bahía, al noreste del país.

“Si te conviertes en Superman, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos (Pfizer) no tienen nada que ver con eso. Lo peor es meterse con el sistema inmunológico de las personas“, sostuvo.

El jefe de Estado dice que se comprobará más adelante la eficacia de la vacuna, pero que aún no se sabe. “Yo no me vacuno“, afirmó Bolsonaro, quien dio positivo por el virus a mediados de este año.

“Algunos dicen que estoy dando un pésimo ejemplo. Para el imbécil, idiota, que dice que yo doy un pésimo ejemplo: yo ya tuve el virus, ya tengo anticuerpos, ¿para qué tomar la vacuna de nuevo?“, espetó.

Cabe destacar que la vacuna de Pfizer/BioNTech realizó la tercera fase de los ensayos en Brasil, y varios países ya empezaron la campaña de vacunación o le dieron luz verde, como Reino Unido, Estados Unidos, México y Chile.