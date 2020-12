Holanda definió como obligatorio el uso de las mascarillas en los espacios públicos

Un giro necesario en medio de la segunda ola de la pandemia que afecta al continente europeo. Las autoridades de Holanda determinaron que las mascarillas serán obligatorias en todos los edificios públicos, tiendas y estaciones. La medida se iniciará este miércoles cuando entre en vigencia la ley del coronavirus.

Si las personas se niegan a usar el protector facial, arriesgan una multa de 95 euros. Holanda es uno de los últimos en Europa en imponer el uso de mascarillas tras la presión de la ciudadanía y los parlamentarios. El instituto RIVM aún considera que el implemento no reduce significativamente el riesgo de infección.

Dutch News informa que no parece claro cómo se aplicará esta medida obligatoria. Las cadenas minoristas, que incluyen a los mayores supermercados Albert Heijn, Etos y Gall & Gall, dijeron que “informarán a los clientes sobre la obligación, pero no rechazarán a los no usuarios”.

La cadena asegura que no preguntarán por qué no se usa una mascarilla. La empresa aseguró que podría ser por una razón médica y no quieren entrometerse en temas privados. Holanda acumula 531.930 contagios del Covid-19 y registra 9.453 personas que perdieron la vida por la enfermedad del SARS-CoV-2.