Un Bebé nació con anticuerpos contra el coronavirus Covid-19 en Singapur

Una mujer de Singapur dio a luz a un bebé con anticuerpos contra el coronavirus Covid-19. La madre se infectó el SARS-CoV-2 en el mes de marzo cuando estaba embarazada. El hecho ofrece una pista sobre si la infección del virus puede transmitirse de madre a hijo, aunque no es concluyente al ser el primer caso.

El hijo nació sin la enfermedad pero con los anticuerpos del nuevo coronavirus. “Mi médico sospecha que le he transferido mis anticuerpos Covid-19 durante mi embarazo”, dijo Celine Ng-Chan. Ella estuvo levemente enferma y fue dada de alta del hospital después de dos semanas y media.

Ng-Chan dio a luz en el Hospital Universitario Nacional (NUH). La mujer es una de las pocas en Singapur que se infectaron con Covid-19 en sus embarazos y que dieron a luz. Eso implica que no está claro si los anticuerpos fueron transmitidos por la madre o si el bebé los desarrolló por sí mismo.

The Straits Time informa que para la OMS aún no se sabe si una embarazada puede transmitir el virus a su feto o bebé durante el embarazo o el parto. Hasta la fecha el virus activo no se encontró en muestras de líquido alrededor del bebé en el útero o en la leche materna.