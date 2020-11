Los Angeles decretó tres semanas con nuevas restricciones ante el Covid-19

El condado de Los Angeles determinó tres semanas de restricciones ante el alza de infecciones del Covid-19. Los funcionarios de la salud explicaron que estarán prohibidas todas las reuniones sociales públicas y privadas. La medida afectará a unas 20 millones de personas de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.

El plan no incluye a los servicios religiosos y las protestas como derechos constitucionales. El bloqueo no se observa tan estricto como los que se establecieron en la primavera del hemisferio norte. El departamento de salud del condado expresó que “se aconseja a los residentes que se queden en casa tanto como sea posible“.

Los expertos solicitaron a los habitantes que “siempre se cubran la nariz y la boca con una cubierta facial cuando estén fuera de su hogar y cerca de otras personas”. Las restricciones incluyen nuevos límites de funcionamiento a las empresas, incluido el servicio de cuidado personal y el comercio minorista.

Los Angeles Times informa que el bloqueo no incluye la exigencia de que las compañías no se les ordenó cerrar. Las autoridades establecieron que las playas, senderos y parques pueden permanecer abiertos. Claro que los residentes del condado no podrán usar esas áreas para reunirse con personas fuera de su hogar.