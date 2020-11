Fiscales de Argentina investigan si existió “mala praxis” o “abandono” de Maradona

Un equipo de fiscales indagan si Diego Armando Maradona recibió los cuidados médicos que correspondían. Las pesquisas apuntan a saber si hubo una “mala praxis” o “abandono” del astro argentino. Entre otros trámites ordenaron la autopsia y requirieron todos los informes de los enfermeros que lo cuidaban.

Los encargados de la investigación son Laura Capra, Cosme Irribarren y Patricio Ferrari. El punto es que cada enfermero debía registrar los eventos del día anterior y la mañana de la muerte. Los fiscales, encabezados por John Broyard, quieren saber dónde están las anotaciones y si debió intervenir un médico.

Página 12 informa que durante la noche del martes el fallecido futbolista registró alzas de presión. El medio trasandino expone que existe una polémica sobre el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Los cuestionamientos se plantearon desde que se decidió la operación por un edema subdural.

Los médicos de La Plata y la Clínica Olivos no estaban de acuerdo con Luque. El periódico expresa que “ni siquiera avalaban aquella operación”. El doctor Alfredo Cahe planteó que “murió de manera insólita. No había apuro para operarlo y después tendría que haber estado un médico de forma permanente”.

Cahe agregó que “no me pareció lógico que le den el alta” tras la operación en la cabeza de Maradona. Le versión es que el alta médica la firmaron Luque y Cosachov, mientras otros médicos recomendaban que fuera trasladado a un instituto y no a una casa particular. Eso porque su proceso de desintoxicación nunca terminó.