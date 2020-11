Corea del Sur alerta por una tercera ola del Covid-19 que impulsan los asintomáticos

Las autoridades de la República de Corea encendieron las alarmas por el impulso de los contagios del Covid-19. Los expertos observan que se desarrolla una tercera ola del nuevo coronavirus y la impulsan las personas asintomáticas. Para el gobierno eso presenta una dificultad para rastrear la enfermedad.

El ministerio de salud informó este viernes 569 infecciones en las últimas 24 horas. Ese nivel de casos positivos el país asiático no lo observa desde hace casi nueve meses en febrero. Las autoridades sanitarias identificaron que los jóvenes están en el centro del rebrote, mientras se desarrolla un alza del 40%.

Los expertos del gobierno ven que los casos no muestran ninguno de los síntomas típicos del virus. Eso implica que no observan la tos persistente, la fiebre alta o la pérdida del gusto y el olfato. Eso contrasta con la evidencia de las investigaciones, que sugieren que uno de cada cinco infectados no experimentará síntomas.

Reuters informa que las autoridades coreanas introdujeron medidas de distanciamiento social más estrictas esta semana. El ejecutivo de Corea del Sur busca contener la transmisión y alentaron a las personas a hacerse el examen de detección del SARS-CoV-2. Ahora el clima frío impulsa a más personas a reunirse adentro.