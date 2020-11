Escocia es el primer país con acceso universal gratuito a toallas higiénicas y otros productos sanitarios

El parlamento de Escocia aprobó por unanimidad, el acceso universal gratuito a toallas higiénicas y otros productos sanitarios, luego que varias organizaciones hablaran de una creciente “pobreza de época” en medio de la pandemia del Covid-19.

La nación británica se convirtió así en el primer país del mundo en convertir en un derecho el acceso a tales productos. “El proyecto de ley de productos del período (suministro gratuito) fue aprobado”, expresó en Twitter el parlamento escocés. La ley obliga a un esquema nacional para garantizar de forma gratuita el acceso a los productos sanitarios.

Las escuelas, colegios y universidades deberán entregarlos en los baños a quienes menstrúan. El texto contiene disposiciones contra los abusos, para que se obtengan los que “razonablemente” se necesitan. Mónica Lennon, la parlamentaria que presentó la iniciativa, calificó la legislación de “líder en el mundo”.

La militante laborista dijo que las escuelas deben enseñar sobre los períodos para acabar con los estigmas. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, mostró su satisfacción con el resultado. Estoy “orgullosa de votar a favor de esta innovadora legislación”, dijo la máxima autoridad del país.

Sturgeon destacó que la norma “convierte a Escocia en el primer país del mundo” en establecer esta política. La gobernante agregó que es una medida “importante para las mujeres y las niñas”. Los expertos estiman que aplicar el proyecto costará unos 13 millones de dólares anuales.

The Herald Scotland informa que las organizaciones benéficas advertían hace tiempo de “la pobreza del período”. Las entidades alertaban que quienes menstrúan tienen dificultades para pagar los productos cada mes. Por esa razón criticaba los nuevos niveles de desigualdad durante la pandemia.

The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill has been passed unanimously by MSPs this evening.

— Scottish Parliament (@ScotParl) November 24, 2020