Hospitales de Rusia experimentan la escasez de medicamentos ante la pandemia

La lucha contra la pandemia suma problemas en algunas regiones de un país euroasiático. Los hospitales de Rusia experimentan la escasez de medicamentos y no logran reabastecerse con velocidad. Entre las dificultades están las compras por pánico de la ciudadanía, la alta demanda y el nuevo sistema de etiquetado.

La información fue entregada por funcionarios, distribuidores y médicos vinculados a recintos. Rusia reporta el quinto mayor número de infecciones del coronavirus Covid-19 del mundo. Esa nación busca enfrentar una segunda ola de contagios, mientras el sistema sanitario fuera de Moscú muestra serias dificultades.

En más de una docena de regiones los médicos observan la falta de antibióticos, antivirales y otros fármacos usados para tratar el SARS-CoV-2. La información fue proporcionada a Reuters por funcionarios locales y vendedores de medicamentos. El ministerio de salud no respondió a la solicitud de comentarios de la agencia.

El copropietario de un gran distribuidor de productos farmacéuticos dijo al medio que “los médicos jefes me llaman cada pocos minutos y me piden medicamentos. No tienen nada para tratar a los pacientes. Y no tengo nada que entregar“. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo la semana pasada que conocían el problema.

“Sabemos que hay escasez en ciertas regiones, eso es inaceptable. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo para evitarlo”, expresó Peskov hace unos días. Un doctor de la región de Baskortostán dijo a la agencia que un hospital de la ciudad estaba escaso de antibióticos ante la gran afluencia de pacientes.

Los médicos rusos utilizan un programa con medicamentos específicos para tratar a los pacientes con Covid-19. Este los antibióticos levofloxacino o azitromicina, y fármacos antivirales como el umifenovir. Esos antibióticos y medicamentos antivirales se están agotando, aseguran los funcionarios regionales al medio.