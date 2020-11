El 1% de la población causa la mitad de las emisiones de la aviación en el mundo

Un estudio descubrió los “súper emisores” de contaminación de la élite. Los investigadores detectaron que el 1% de la población mundial causó la mitad de las emisiones de carbono de la aviación en 2018. Las aerolíneas produjeron mil millones de toneladas de CO2 y se beneficiaron de subsidios por $100.000 millones de dólares.

Esas empresas no pagaron por el daño climático que causan, según los expertos. Los investigadores detallan que el 11% de la población tomó un vuelo en 2018. Los pasajeros de EEUU tienen la mayor huella de carbono entre los países ricos y una élite que disfruta de vuelos frecuentes con gran impacto en la crisis climática.

La investigación detalla una caída del 50% en pasajeros durante 2020 por el Covid-19. El estudio propone fijar condiciones verdes a los rescates que se dan a esa industria. La contribución de la aviación a la crisis climática tuvo un aumento de las emisiones de un 32% entre 2013 y 2018.

El director del estudio, Stefan Gössling de la Universidad de Linnaeus, opinó que “los ricos han tenido demasiada libertad para diseñar el planeta según sus deseos”. El estudio detalla que los viajeros frecuentes viajan alrededor de 56.000 kilómetros al año.

Dan Rutherford, del Consejo Internacional de Transporte Limpio, plantea que “los beneficios de la aviación se comparten de manera más desigual en todo el mundo que probablemente cualquier otra fuente de emisiones”. El experto alertó que “el trato especial” para “las aerolíneas sólo proteja los intereses económicos de los ricos“.

The Guardian informa que la investigación fue publicada en la revista Global Environmental Change. El estudio recopiló datos y encontró que una gran proporción de personas en todos los países no vuela cada año. Las cifras muestran un gran crecimiento en los vuelos internacionales de 1990 a 2017.