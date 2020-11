Biden advirtió que “más personas pueden morir” del Covid-19 si Trump no accede a transición

El presidente electo de EEUU, Joe Biden, volvió a criticar a la administración de Donald Trump por no reconocer la derrota en las elecciones. El demócrata se centró en las consecuencias de que no se entregue información de la pandemia. “Más personas pueden morir si no nos coordinamos”, expresó Biden.

El ganador de las votaciones generales advirtió de un “invierno muy oscuro” en el que las cosas pueden “volverse mucho más difíciles”. El futuro mandatario señaló lo absurdo de que la senadora Kamala Harris sí tenga acceso a informes clasificados por integrar el Comité de Inteligencia. Biden aún no puede recibir esos informes.

El demócrata sólo puede acceder a los documento si la Casa Blanca asume su derrota. Joe Biden comentó que “tengo la esperanza de que el presidente se ilumine un poco antes de que lleguemos al 20 de enero”. El exvicepresidente dijo que es “más vergonzoso para el país que debilitante para mi capacidad de comenzar”.

The Washington Post informa que los funcionarios de Biden estiman que la desventaja es que no pueden planificar la distribución de una vacuna. Biden recalcó que “si tenemos que esperar hasta el 20 de enero para comenzar esa planificación, nos retrasamos, más de un mes, mes y medio. Por eso es importante que se haga”.

El mandatario electo enfatizó que “una vacuna es importante. Es un poca inútil hasta que te vacunas. ¿Entonces, cómo podemos vacunar a más de 300 millones de estadounidenses?”. Hasta la fecha el país norteamericano acumula 11.205.485 casos de contagio del coronavirus Covid-19 y 247.220 personas fallecidas por sus efectos.