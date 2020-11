Trump pide crédito por los avances en las vacunas contra el Covid-19: “Ocurrieron bajo mi supervisión”

Mientras aún no reconoce su derrota ante Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide crédito por el avance de las vacunas contra el Covid-19.

Luego que Moderna informara que su vacuna alcanzó un 95% de eficacia en las pruebas, el mandatario usó su cuenta de Twitter para escribir: “Otra vacuna anunciada (…) Para los grandes ‘historiadores’, por favor recuerden que estos grandes descubrimientos, que acabarán con la plaga china, ocurrieron bajo mi supervisión“.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020