Joe Biden calificó de “embarazoso” el proceder de Donald Trump ante la derrota

El presidente electo de Estados Unidos eligió no dar mayor relevancia a los dichos de Donald Trump. Joe Biden sólo expresó que “creo simplemente que es embarazoso” el que el republicano no asuma la derrota electoral. El demócrata agregó que confía que todo seguirá su camino hasta asumir el 20 de enero de 2021.

Biden manifestó que esa actitud “no ayudará al legado del presidente. Sé, por mis conversaciones con líderes extranjeros, que confían en que las instituciones democráticas estadounidenses sean de nuevo fuertes”. El exvicepresidente enfatizó que “al final, todo va a llegar a una conclusión el 20 de enero“.

El demócrata instaló en la ciudad de Wilmington un cuartel general de transición y de formación del nuevo gobierno. El lunes puso en marcha su consejo de asesores para combatir la pandemia del coronavirus Covid-19. El martes abordó la reforma sanitaria de Barack Obama, la que se discutía en la corte suprema.

Hasta ahora no se espera la cita de mandatarios en la Casa Blanca ni el encuentro entre las primeras damas. Biden se refirió al acceso a información clasificada y comentó que “no me corresponde tomar esas decisiones. No hay dos presidentes al mismo tiempo”. El País informa que el demócrata incluso descartó “acciones legales”.

Durante la jornada el secretario de estado Mike Pompeo aseguró que habría una transición pacífica hacia “una segunda Administración de Trump”. Ante la consulta de esas declaraciones, Biden dijo que “de momento no hay pruebas de ninguna de las acusaciones que ha hecho él (Trump) o el secretario de estado Pompeo”.