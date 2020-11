Policía de Montreal descartó situación de amenaza y rehenes en edificio Ubisoft

La Policía de Montreal, en Canadá, descartó una situación de amenaza y rehenes en el edificio de la compañía de videojuegos Ubisoft.

A través de su cuenta de Twitter, la autoridad uniformada señaló que “no se ha identificado ninguna amenaza por ahora“.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020