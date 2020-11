General del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.: “No prestamos juramento a un rey o una reina, un tirano o un dictador (…) Hacemos un juramento a la Constitución”

En medio de la negativa de Donald Trump de reconocer el triunfo de Joe Biden y de sus cambios en el Pentágono para poner personas leales en cargos civiles de importancia, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley, afirmó que el Ejército juró defender la Constitución del país.

“Somos únicos entre los militares. No prestamos juramento a un rey o una reina, un tirano o un dictador. No prestamos juramento a un individuo. No, no prestamos juramento a un país, a una tribu o religión. Hacemos un juramento a la Constitución”, dijo durante la inauguración del museo del Ejército de los Estados Unidos.

“Y cada soldado que está representado en este museo, cada marino, aviador, infante de marina, guardacostas, cada uno de nosotros protegerá y defenderá ese documento, sin importar el precio personal“, agregó.

“We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual…We take an oath to the Constitution.”

