Autoridades estatales no encuentran pruebas de supuesto fraude electoral en EEUU

Malas noticias para la campaña de desinformación que comanda Donald Trump. Las autoridades estatales y electorales describen al proceso electoral como fluido, sin contratiempos y con garantías. Las definiciones descartan la falsa denuncia de que hubo un fraude electoral en la votación del martes 3 de noviembre.

El republicano llevaba semanas poniendo en duda el proceso y cuestionando el voto por correo. El jefe de la Casa Blanca sigue sin asumir la derrota ante el demócrata Joe Biden, pese a las cifras de la elección. El presidente sí interpuso demandas en los que el voto por correo fue masivo, pero ahí sigue perdiendo.

Ben Hovland, un militante demócrata nombrado por Trump para la Comisión de Asistencia Electoral, aseguró que “las elecciones generales de 2020 han sido una de las más fluidas y que mejor se han desarrollado“. Pese a eso, el Partido Republicano sigue dispuestos a prolongar el desafío a los resultados.

En Wisconsin la máxima autoridad electoral, representada por Meagan Wolfe, dijo que su oficina no había recibido informes de problemas ni ninguna queja sobre irregularidades. En Michigan su fiscal general, la demócrata Dana Nessel, garantizó la legalidad de los resultados. Hasta la fecha sólo hay teorías de la conspiración.

The New York Times informó que funcionarios electorales de ambos partidos en docenas de estados aseguran que no existe evidencia de fraude u otras irregularidades. Un total de 49 estados declararon que no existía ningún problema. Las autoridades contactadas en Texas fueron las únicas en no responder la investigación.